IJsbeelden Festival in Zwolle breekt met kunstenaars uit Rusland: ‘Hun komst ligt veel te gevoelig’

Groep (minderja­ri­ge) jongeren pleegt straatroof in Zwols park ‘voor het snelle geld’: ‘Slachtof­fers waren doodsbang’

Telefoons, geld, drie jassen, een paar schoenen en enkele verwoeste levens. Dat is het resultaat van een brute straatroof in Zwolle, gepleegd door jongeren waarvan enkelen slechts 15 jaar waren. ,,Mensen die het nieuws lezen vragen zich af of ze ’s avonds nog wel een rondje kunnen hardlopen door dit park. En wat levert het allemaal op? Niets.’’

27 september