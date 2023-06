In de buurt van Zwolle komt de grootste Plus van Nederland

Monument slavernij­ver­le­den komt in Zwolle nog niet van de grond: kunstwerk kost 50.000 tot 300.000 euro

Het Herdenkingsjaar Slavernijverleden staat voor de deur, maar in Zwolle wordt dat niet opgeluisterd met een monument. Die hoop was er wel, maar nu blijkt dat er geen geld is voor een kunstwerk waarmee de afschaffing van de slavernij herdacht wordt. Althans, nog niet.