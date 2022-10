In deze wijk in Zwolle worden al weken niet of nauwelijks post en pakketjes bezorgd, PostNL grijpt in

Eerste vuurwerk­vangst van dit jaar in Zwolse wijk: puber (12) betrapt met vijftig nitraten

Een 12-jarige jongen uit de Zwolse wijk Stadshagen is betrapt met illegaal vuurwerk op zak. Bij hem thuis is nog meer gevonden. In totaal gaat het om vijftig nitraten die in beslag zijn genomen. ‘Daarmee is de eerste vuurwerkvangst in de wijk een feit’, meldt wijkagent Maarten van Esch op Twitter.

