In huid van luie stoel en pedante pedaalemmer bij de Kringlopera in Zwolle

Feestmaand Overijssel­se molenaars van start in Zwolle

Het Gilde Vrijwillige Molenaars in Overijssel gaf gisteravond in de Zwolse oliemolen de Passiebloem het startsein voor een feestmaand. Reden van het feest is het vijftigjarig bestaan van het gilde. Commissaris van de koning Andries Heidema verrichtte de openingshandeling tijdens deze besloten bijeenkomst.

4 juni