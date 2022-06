Indrukwekkend regionaal eerbetoon aan alle brandweerlieden die stierven tijdens hun werk

Het Zwolse duo Micah & Julia gaat voorgoed uit elkaar: ‘Ik ga straks wel janken, ja’

Micah & Julia oogsten nu waarvan ze droomden: Popzaal-bezoekers trekken die speciaal voor hen kaartjes kopen. Nu dat zover is, houdt het Zwolse duo plots op. De Hedon-show The Last Dance With Friends is volgende week woensdag hun allerlaatste optreden ooit. Waarom? Een antwoord via tien vragen en stellingen.

16 juni