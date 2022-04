Inge Grimm maakt promotie en is nieuwe bestuursvoorzitter van Windesheim in Zwolle

Inge Grimm is de nieuwe voorzitter van het College van Bestuur van hogeschool Windesheim in Zwolle en Almere. Zij volgt Henk Hagoort op, die per 1 februari de overstap naar de VO-raad maakte. Grimm was al lid van het College van Bestuur en klimt zodoende op naar de hoogste positie binnen de school.