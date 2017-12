Inschattingsfoutje: 'Onvruchtbare' ram maakt 257 schapen zwanger

video Stakende docenten in bioscoop Zwolle

13:59 Bioscoop Pathé in Zwolle is vandaag het trefpunt voor honderden basisschoolleerkrachten uit de wijde regio. Vakbond CNV heeft vier filmvoorstellingen georganiseerd voor haar stakende leden. Zij kunnen zich tevens in de bioscoop als staker laten registreren.