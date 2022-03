Inschrijven voor de Zwolse Halve Marathon is binnenkort mogelijk

Overijssel gaat met tegenzin optreden tegen biomassa­cen­tra­les: ‘Complete ramp voor ons’

Met ‘tegenzin’ gaat de provincie Overijssel alsnog optreden tegen vier biomassacentrales. Dit is het gevolg van recente uitspraken van de rechtbank Overijssel. Die zaak was aangespannen door milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB), die stelt dat de centrales draaien zonder geldige natuurvergunning. Duizenden veehouders zitten in dezelfde situatie.

