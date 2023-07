Intrekken van vergunningen voor veehouders? Overijssel wil er niet aan

Wethouder neemt nieuw boek over Van Stolkspark in ontvangst, Histori­sche Vereniging houdt rondlei­ding

Altijd al meer willen weten over de geschiedenis van het Van Stolkspark? De historie van het park in Hasselt is gebundeld in een boek dat op vrijdag 7 juli verschijnt. Wethouder Rietman neemt dan een exemplaar in ontvangt. Aansluitend vindt er een rondleiding plaats door het Van Stolkspark.