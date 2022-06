Inwoners van Zwolse wijk verbazen zich over mysterieus geluid (en de veroorzaker blijkt heel zeldzaam)

Buschauf­feurs in Zwolle en Dedems­vaart leggen het werk tijdelijk neer in strijd om betere cao

Na stakingen in Apeldoorn, Lelystad en Zwartsluis is het morgen de beurt aan buschauffeurs in Zwolle en Dedemsvaart. En dat kan ervoor zorgen dat reizigers bij de halte ineens heel lang moeten wachten.

7 juni