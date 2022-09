Is 30 het nieuwe 20? Fraterhuis Talks bespreekt het moderne leven in Zwolle

INTERVIEW Kamerlid Van Campen (32) uit Zwolle ‘promoveert’ binnen VVD: ‘Kerkhof ligt vol met opvolgers Rutte’

Pas anderhalf jaar zit Thom van Campen (32) voor de VVD in de Tweede Kamer en nu al is hij tijdelijk benoemd tot vicefractievoorzitter. Daarmee is hij nu de prominentste VVD’er in de fractie, na Sophie Hermans. En dan heeft hij ook nog eens het loeizware landbouwdossier in zijn portefeuille. De Zwollenaar over de stand van het land en zijn eigen politieke rol. ,,De overheid moet in de spiegel kijken.’’

18 september