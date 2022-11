Is de boerderijwinkel goedkoper dan de supermarkt? ‘Schrijf maar op van niet, wij willen geen koopjesjagers hier’

Eindelijk weer schot in bouwplan­nen op plek Bierton in Zwolle: meer appartemen­ten

Na jaren van plannen maken en wijzigen lijkt er schot te zitten in het project voor dagbesteding en appartementen op de plek van de Bierton in Zwolle. Het uitgaanscentrum ging in 2017 dicht en na de presentatie van het plan in 2019 bleef het lang stil. Tot nu: er komen wat meer appartementen voor mensen met een verstandelijke beperking. De bouw moet voor de zomer starten.

25 oktober