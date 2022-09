Is dit wel de goede trein? Treinen van Keolis Blauwnet krijgen nummers om herkenbaarder te zijn

Met name in Duitsland wordt er al lange tijd gebruik gemaakt van treinnummers, zegt Keolis. Afgelopen jaren zijn deze ook op diverse regiotreinen in Nederland toegevoegd. Keolis Blauwnet rijdt op drie trajecten in Overijssel. Elk traject krijgt zijn eigen nummer: RS22 is Zwolle-Kampen, RS23 en IC23 zijn Zwolle-Enschede, RS24 is voor Zutphen-Hengelo-Oldenzaal.