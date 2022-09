Is er veel of weinig fijnstof in ‘wereldfietsstad’ Zwolle? Jack en Wouter meten het met hun Snuffelfiets

In Zwolle fiets je straks om uitlaatgas­sen heen dankzij data uit de Snuffel­fiets

Wat is de schoonste fietsroute van de stad en waar in Zwolle kun je maar beter omfietsen vanwege vervuilde lucht? Het moet de komende tijd in beeld worden gebracht met behulp van de Snuffelfiets. Inwoners van de stad krijgen een sensor op hun fiets die tijdens elk ritje de fijnstof meet, maar ook in de gaten houdt waar de fietser vertraging oploopt.

3 december