Is Oost-Nederland klaar voor lagere parkeertarieven voor bezoekers en inwoners met elektrische auto’s?

Lagere parkeertarieven voor bezoekers en inwoners met elektrische auto’s. Het kabinet past hiervoor de Gemeentewet aan. Zo schrijft staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) aan de Tweede Kamer. Momenteel is het onmogelijk om verschillende parkeertarieven te hanteren voor bestuurders met of zonder elektrische voertuigen. In steden op parkeerterreinen en in garages moeten zij hetzelfde tarief betalen, ongeacht of hun auto een Tesla of een oude diesel is. Ook krijgen automobilisten met een emissieloze auto geen voorrang bij parkeervergunningen.