Isala in Zwolle had bedrijf van cardiologen al langer op de korrel: justitie vermoedt miljoenenzwendel

Chris (29) doodde man met 65 messteken en stak medegevan­ge­ne 22 keer met pen in het hoofd

Chris C. zou op 6 juni 2020 in het Friese dorp Molenend een man hebben gedood met 65 messteken, in hetzelfde huis een andere man hebben verwond met 36 messteken en een vrouw hebben bedreigd. Daarna zou hij op 28 augustus 2020 in de gevangenis van Zwolle een medegevangene 22 keer met een balpen in zijn hoofd hebben gestoken.

