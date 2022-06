Ivar start ‘eindelijk weer op mooiste parcours’, terwijl Koen zijn ultieme 20ste ‘Halve’ mist: ‘Dit is zo zuur’

Alle 19 edities deed oud-Zwollenaar Koen Ramaker (59) mee met de Halve Marathon van Zwolle. Hij had als doel de 25 vol te maken en was daarmee aardig op weg want geen editie miste hij. Maar uitgerekend bij de 20ste editie dit jaar staat hij noodgedwongen achter de dranghekken. In februari was het ineens klaar. „Steken in een van mijn knieën gaven het signaal dat er iets goed mis was.” Hij is nu in afwachting van een second opinion bij de sportarts.