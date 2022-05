Jan (79) uit Zwolle bouwt Sassenpoort, Diezerpoort en nu ook de Kamperpoort tot in detail na (en zijn vrouw Ine schildert de steentjes)

Theater­voor­stel­ling in Zwolle over oorlogs­trau­ma: ‘Al het nare ging onder een deksel’

Na de dodenherdenking vertellen Janne IJmker en Wendi Koster in Zwolle het verhaal over hun grootouders. Opa keerde getraumatiseerd terug uit de oorlog, oma hield hem tot haar dood overeind. ,,Hij was doodsbang dat hij weer werd opgeroepen voor het leger.”

