Jan Vayne en Erik Scherder onverwacht theaterduo: ‘Erik heeft springerige energie, terwijl ik daar op mijn pianokruk zit’

Waterscha­de bij Isala blijkt hardnekkig, bezoekers­res­tau­rant al drie weken gesloten

Het bezoekersrestaurant op de begane grond van ziekenhuis Isala in Zwolle is nog altijd gesloten. Drie weken geleden knapte een sprinklerknop en kwam het restaurant onder water te staan. Dat heeft tot zoveel schade geleid, dat er zeker nog een week nodig is om alles te herstellen.

10 januari