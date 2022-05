Jan woont boven woning waar Epenaar (51) dood werd gevonden: ‘Ik zag bloed op de deur, maar heb niks gehoord’

Celstraf voor Zwollenaar vanwege diefstal van auto’s, bedreiging van ex en vernieling van schoor­steen

De 27-jarige Zwollenaar die in januari in Zwartsluis werd klemgereden in een gestolen wagen is dinsdag tot 15 maanden cel veroordeeld. Bij de aanhouding had hij de sleutel van nog een gestolen auto op zak.

24 mei