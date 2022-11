Jaren 70 keren terug in Zwolle: stad wil autovrije zondag

Meisje (11) loopt brandwond op door vuurwerk­bom bij PEC-GA Eagles: ‘Durft niet meer naar stadion’

Een 11-jarig meisje heeft nog altijd last van haar been en durft niet meer naar een voetbalstadion, omdat een man begin april vuurwerk vanaf de tribune gooide voorafgaande aan de IJsselderby tussen PEC Zwolle en Go Ahead Eagles. De politie heeft deze dader vooralsnog niet gevonden en brengt beelden naar buiten.

