Je kan nu wandelen met een ecoloog door het bos van Zwolle: ‘Sta eens stil bij wat je ziet’

Met een weids gebaar gebaart ecoloog Etienne de Vries (52) naar de bomen voor zijn neus. ,,Als ik om me heen kijk, zie ik gelijk welke bomen er allemaal om me heen staan. Dat gaat vanzelf. Maar veel mensen zien alleen groen.” Hij staat in park het Engelse Werk, waar dagjesmensen langs zoeven op elektrische fietsen of met een hond voorbij slenteren. ,,Voor velen is de natuur een consumptieproduct, een plek om even tot rust te komen. Maar het is zoveel meer dan dat.”