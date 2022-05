Jeroen Dubbeldam laat zijn springpaard De Sjiem inslapen: ‘Met hem had ik meer dan met menig mens’

De Sjiem blaast de laatste adem uit zonder zijn ‘maatje’. Zwollenaar Jeroen Dubbeldam (49) is dan onderweg naar Twente. De ruin heeft koliek, is hem net verteld. Na overleg met dierenarts Huub Veldhuis wordt besloten de pensionado te laten inslapen. „Ik wilde niet dat hij nog twee uur buikpijn had. Dat vind ik egoïstisch.” De Sjiem (32) is al overleden als de emotionele peerdekeerl aankomt. „Ik vind het niet erg dat het zo is gegaan. ’t Is goed zo.”