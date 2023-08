Subsidie­pot voor elektri­sche bestelauto’s sneller leeg dan in 2022

De subsidiepot voor elektrische bestelauto’s is sneller opgegaan dan vorig jaar, meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Vorig jaar was het geld eind oktober op, terwijl de subsidieregeling dit jaar nu al afloopt. In totaal kunnen 7500 extra bestelauto’s de weg op. Er zat 33 miljoen euro in de subsidiepot.