Jongeren beschuldigd van poging tot doodslag na ruzie in bus van Zwolle naar Hattem

MET VIDEO Makers onthullen waarom ze mysterieus gevaarte met wit doek en aftelklok plaatsen in Zwolle: ‘Monument van stilte’

Veel Zwollenaren vroegen zich de afgelopen dagen af waarom er op drukke plekken in de stad een object met groot wit doek en aftelklok was neergezet. Nadat de klok op 4 mei om 20.00 uur is gestopt met aftellen én het doek niet is weggetrokken, onthullen de initiatiefnemers waarom ze het mysterieuze gevaarte hebben geplaatst. „Het is voor ons een monument van stilte.”

4 mei