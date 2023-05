Journalist Nynke de Jong wint Zwolse Maestro: ‘Niks mooier dan samen muziek maken!’

Fiets, bier en gehaktbal­len: voor Emile (45) uit Zwolle is dauwtrap­pen al twintig jaar een traditie

Een kilometer of 70 fietsen, met een biertje in de hand, terwijl de voorjaarszon net op is gekomen. Weer of geen weer. Het klinkt misschien niet voor iedereen even aanlokkelijk, maar voor Emile Hoogterp (45) en zijn vriendengroep is het een jaarlijkse traditie: dauwtrappen op Hemelvaartsdag. ,,Je hebt leuke gesprekken die je anders niet snel hebt.’’