Jurrie (83) baalt dat bewoners schuld krijgen van uitstel uitbreiding winkelcentrum Stadshagen in Zwolle

Hoe Zwolle landelijk interesse wekt met het maaien van de bermen: ‘Kijk, er zitten klokjesbij­en op!’

Bloemen staan in bloei, pollen stuiven door de lucht. De temperaturen zijn al weken zomers. Toch worden juist nu alle bermen in Zwolle gekortwiekt. Dat daarmee de biodiversiteit wordt bevorderd, klinkt wellicht tegenstrijdig, maar is het allerminst. Hoe Zwolle een voorbeeld is voor andere gemeenten in het land. ,,Vroeger klaagden mensen omdat we niet maaiden, nu bellen ze juist als we wel gaan maaien.’’