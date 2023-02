Justitie lekt naam klokkenluider bij Omgevingsdienst IJsselland: ontslag dreigt

indebuurt.nl Binnenkij­ken bij Tibor en Selma: 'De lichte woonkeuken is favoriet'

Tibor (47) en Selma Elferink (46) wonen met hun drie kinderen in de wijk Westenholte in Zwolle. Ze toverden de benedenverdieping van het vrijstaande huis om tot moderne leefruimte met zeeën van licht. Daar ging wel een flinke verbouwing aan vooraf. “Het was eerst een kinderdagverblijf, dus de indeling is omgegooid.” We nemen een kijkje.