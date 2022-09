Justitie ziet Zwollenaar als roemruchte graffiti-artiest ‘SAME’ en eist celstraf

ProRail en NS willen af van drukte in stations­tun­nel Zwolle: gratis koffie voor wie trein eerder neemt

Hutje mutje stilstaan in de stationstunnel in Zwolle. Het is voor velen dagelijkse kost. Zeker in september en oktober is het druk. Té druk volgens ProRail en de NS. En daar willen ze iets aan doen.

17:16