KAART | Lichte daling coronabesmettingen in Oost-Nederland: minste besmettingen op Urk

Het aantal coronabesmettingen is sinds gisteren weer gedaald in Oost-Nederland. Vandaag zijn er 3184 nieuwe besmettingen geregistreerd door de GGD’s in de drie Veiligheidsregio’s IJsselland, Flevoland en Noord- en Oost-Gelderland. Een daling van 65 positieve testen ten opzichte van gisteren. Wel stierven twee mensen aan de gevolgen van het virus.

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland had de meeste nieuwe besmettingen van de drie Veiligheidsregio’s: 1630 in totaal. Een daling van 90 testen ten opzichte van gisteren. In Noord- en Oost Gelderland is één persoon overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

In Veiligheidsregio IJsselland zijn 1060 positieve besmettingen geteld in het afgelopen etmaal. Een lichte stijging van 92 positieve testen in vergelijking met gisteren. In Veiligheidsregio IJsselland overleden twee mensen aan de gevolgen van het coronavirus. In de afgelopen 24 uur zijn er 494 inwoners van Flevoland positief getest door de GGD. Een daling van 67 nieuwe besmettingen.

De minste nieuwe coronagevallen waren dit etmaal in Urk te vinden: twee inwoners kregen hier een positieve uitslag na hun GGD test. Naast Urk hadden de gemeenten Noordoostpolder (45) en Staphorst (8) de minste besmettingen. Dertien gemeenten hadden relatief gezien tussen de 200 en 300 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners. De gemeente Hardenberg valt hier het meest op met 155 nieuwe besmettingen in het afgelopen etmaal, op de voet gevolgd door Zutphen (128) en Harderwijk (104).

In de drie grootste steden zag het beeld van gemelde coronabesmettingen sinds 24 uur er zo uit: Apeldoorn (283), Zwolle (258) en Deventer (175).

Landelijke cijfers

Het beeld dat regionaal te zien is, de lichte daling, is vergelijkbaar met het beeld in heel Nederland. Gisteren zijn er 27.796 positieve testen gemeld, vandaag waren dat er 25.467. In Nederland zijn volgens het Landelijke Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding op dit moment 1914 Covid-patiënten opgenomen.

Dat zijn er 65 minder dan gisteren. Van dat aantal liggen 127 patiënten op de IC, dat zijn er drie meer dan gisteren. Van de Covid-patiënten liggen er 1787 in de kliniek, 68 minder dan gisteren. Vandaag zijn er 229 nieuwe COVID-patiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 12 minder dan gisteren.

