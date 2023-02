Kamervragen over ontvoering Zwolse kinderen naar Polen: ‘Schandalige gang van zaken’

Marja en André uit Raalte kunnen eindelijk uit eten: ‘Die mosterd­soep, zó lekker’

,,De mosterdsoep, die was zó lekker. Maar ook de Ardenner ham met meloen. Héérlijk. We hebben genoten.” Marja (58) en André (65) Ogink konden onlangs hun geluk niet op. Voor slechts 5 euro mochten ze aanschuiven bij restaurant Boei10 in Raalte. ,,Wij kunnen nooit uit eten.”