Karter Naomi (16) wint selectie in Zwolle en racet voor Nederland tijdens internationale wedstrijd

‘Ongeziene’ verhalen van de lhbtiq+-gemeen­schap te zien op het Rode Torenplein in Zwolle

De Pride Photo Tentoonstelling 2022 is vanaf vandaag te zien op het Rodetorenplein in Zwolle. Het is het tweede jaar op rij dat Pride Photo Zwolle aandoet met deze openlucht fototentoonstelling.

9 september