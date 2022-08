Kat Link steunt Miriam uit Zwolle tijdens behandeling maar blijkt zelf ook echte pechvogel

Miriam kan al een jaar geen vaste voeding verdragen. ,,Ik houd het niet binnen. Het was zelfs zo ernstig dat ik vorig jaar zwaar ondervoed in het ziekenhuis kwam. Sondevoeding was toen de enige optie.” Inmiddels is ze weer thuis en helpen thuiszorgmedewerkers haar met een speciaal nazorgplan om onder meer de sondevoeding in te brengen.