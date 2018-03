Keeper (15) gewond bij vechtpartij jeugdwedstrijd in Zwolle

Na de wedstrijd die met 3-4 gewonnen werd door de bezoekers, sloeg de vlam in de pan bij de spelers van de JO17-teams. ,,Er ontstond een opstootje waarbij een speler uit Apeldoorn gewond is geraakt. Hij is even buiten bewustzijn geweest en per ambulance naar het ziekenhuis gebracht", weet politiewoordvoerder Frank Brouwer.

Hersenschudding

Volgens Frits van der Leij, bestuurslid jeugdzaken van CSV Apeldoorn, heeft de gewonde keeper een lichte hersenschudding overgehouden aan de vechtpartij. ,,Hij ligt nog in het ziekenhuis, maar het goede nieuws is dat hij inmiddels weer grapjes maakt en weet wat er gebeurd is", zegt hij vanochtend. Later op de dag mag de jongen naar huis.



De keeper kreeg gisteren vlak na de wedstrijd klappen en trappen tegen zijn hoofd en raakte volgens het bestuurslid een halfuur buiten bewustzijn. ,,Toen de ambulancebroeder hem vroeg of hij wist waar hij was, had hij geen idee."



Wat de aanleiding was voor de vechtpartij, weet Van der Leij niet. ,,Van de moeder van onze keeper heb ik gehoord dat het een hele normale wedstrijd was." Twee seniorenteams snelden volgens Van der Leij toe om het opstootje te sussen.



De familie doet aangifte. Het bestuur van CSV Apeldoorn spreekt in de bestuursvergadering van dinsdag over de vechtpartij en beslist dan of en welke stappen er genomen moeten worden. ,,Ik kan me ook voorstellen dat we met WVF om tafel gaan", aldus Van der Leij.