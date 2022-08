Kermisondernemers in Zwolle zien omzet verdampen in ‘sfeerloos’ De Wezenlanden: ‘We horen in het centrum’

Het is al de derde keer dat de Zwolse kermis in Park de Wezenlanden staat. De meeste attracties hebben de afgelopen negen dagen aan de randen van het dorre gras gestaan. Het middenveld is leeg. ,,Een aantal kermisexploitanten heeft afgezegd. Die zagen het niet zitten”, weet Nico Troost, die in een glazen hokje zit te werken bij zijn Virtual Reality-simulator, terwijl zijn echtgenoot even verderop in de open lucht de tickets voor de attractie verkoopt.