Kijktip: Bert van Leeuwen duikt vijf weken in Zwolse wereld van drank- en drugsverslaafden

indebuurt.nlBert van Leeuwen duikt vijf weken in de wereld van drank- en drugsverslaafden bij De Domus van het Leger des Heils in Zwolle. Voor het EO-programma Soep, sores en soelaas spreekt hij met bewoners en begeleiders. “Ik stel hen en vooral mezelf de vraag hoe hopeloos of hoopvol het is als je nog dagelijks te maken hebt met een ernstige verslaving.”