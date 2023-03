Kinderraad van Zwolle in grote onzekerheid: ‘Mogen we verder?’

Vluchtelin­gen­op­vang Zwolle maanden later open, omliggende gemeenten krijgen rol

De opening van de tijdelijke opvang voor 300 statushouders en kansrijke asielzoekers in een voormalig kantoorpand in Zwolle is opnieuw met enkele maanden vertraagd. De opening is voorzien in juni van dit jaar, terwijl eerder nog op eind vorig jaar werd gemikt. De gemeente Zwolle krijgt bij de opvang hulp van vier omliggende gemeenten.