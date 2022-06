Klimaatactiviste stapt razendsnel op als burgerlid bij Partij voor de Dieren in Zwolle: 'Met veel verdriet'

Markandu (24) werd op 19 april als enige burgerlid van de Partij voor de Dieren beëdigd om de tweekoppige raadsfractie te ondersteunen bij het raadswerk. Het had niet veel gescheeld of ze was zelf gemeenteraadslid geworden via voorkeurstemmen. Bij de verkiezingen kreeg ze als nummer zes op de kieslijst van de partij 304 stemmen en ze had 367 stemmen nodig om via voorkeurstemmen in de raad te komen.