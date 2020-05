Klungelige inbrekers gaan voor school recht tegenover politiebureau; avontuur binnen twee minuten voorbij

Video Zwolle vannacht opge­schrikt door explosie in een woning in Aa-lan­den, vier huizen ontruimd

10:14 Aan de Geleen in de Zwolse wijk Aa-landen is vannacht rond drie uur een explosie geweest. De klap was zo enorm dat bewoners van meerdere woningen vannacht werden geëvacueerd. Er vielen geen gewonden. De explosie was in een groot deel van Zwolle te horen.