Koeien voor het eerst naar buiten in Zwolle; publiek geniet van hilarische koeiendans

MET VIDEO Asielzoe­kers proteste­ren bij IND in Zwolle voor betere opvang en snellere procedure

Boze asielzoekers hebben donderdag in Zwolle geprotesteerd bij het kantoor van de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) in Zwolle. Ze zijn het wachten onder ‘slechte omstandigheden’ in de noodopvang zat en eisen een snellere asielprocedure. ,,Het is inhumaan en oneerlijk.’’