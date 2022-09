Komt er wel of geen concurrentie op spoor tussen Zwolle en ‘noorden’? ‘Doodsteek voor openbaar vervoer’

Wat gebeurt er met 6 miljoen liter water van het Openlucht­bad in Zwolle, nu zwemsei­zoen erop zit?

Het seizoen zit erop, het Openluchtbad in Zwolle is gesloten. Maar wat gebeurt er eigenlijk met de 6 miljoen liter zwemwater? Stop eruit en weg ermee? Of heeft het meer voeten in aarde? En hoe is het afgelopen met de lekkage in mei, waarbij dagelijks 30.000 tot 40.000 liter water verdween?

22 september