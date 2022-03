Koning Willem-Alexander weet waar hij in geval van ruzie moet zijn: bij de buurtbemiddeling in Zwolle

Of koning Willem-Alexander zich enigszins kan verplaatsen in Jenneke en Stephan - die ervaren geluidsoverlast van de buren, maar krijgen zelf klachten over barbecuestank - blijft de vraag. Maar niettemin toont de majesteit zich deze woensdagmorgen in Zwolle aandachtig toehoorder en spitsvondig vragensteller. Zo wil hij weten of het geschil tussen de buren is opgelost, waarbij het antwoord beslist ‘ja’ is. Jenneke: ,,Buurtbemiddeling was voor ons het begin van iets moois. Iets uitspreken lukte niet meer, maar nu praten we weer met elkaar.”