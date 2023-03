Koningsdag 2023 in Zwolle: dit is wat we tot nu toe weten

indebuurt.nlKoningsdag 2023 komt eraan! En dat vier je ‘natuurlijk’ in Zwolle. Wat er allemaal op het programma staat? Wat tot nu toe bekend is, zetten we hier voor je op een rij.

Heel Zwolle staat op donderdag 27 april 2023 in teken van de verjaardag van staatshoofd Willem-Alexander. In de binnenstad, in verschillende wijken én bij de Wijthmenerplas kun je genieten van het oranje feest. Omdat Koningsdag een nationale feestdag is, zijn veel mensen vrij.

Muziek tijdens Koningsnacht

Voor het eerst kun je dit jaar Koningsnacht vieren bij de Wijthmenerplas. Tijdens het (betaalde) Kingdance Festival treden op 26 april vanaf 16.00 uur onder meer Bizzey, FeestDJRuud en Kriss Kross Amsterdam op. Je kan uit je dak bij de mainstage en hard area.

In het binnenstad is waarschijnlijk dit jaar ook weer livemuziek. Vorig jaar waren er vanaf 19.00 uur veel podia met dj’s en artiesten. Het programma is nog niet bekend, maar de eerste vergunningen zijn ingediend.

De Rubberboot

Nieuw dit jaar: het muziekspektakel De Rubberboot, een podium dat je vindt voor Museum De Fundatie. De line-up van dit gratis evenement is nog niet bekend, maar je kan er op Koningsnacht vanaf 18.00 uur terecht en op Koningsdag vanaf 13.00 uur.

Vrijmarkten op Koningsdag

Nog een hoop spullen op zolder staan waar je niets mee doet? Je kunt het op Koningsdag op veel plekken in Zwolle verkopen, waaronder in de Diezerstraat in het centrum. Van 07.00 tot 12.00 uur is er een kleedjesmarkt. Er is ook een kindervrijmarkt op het Assendorperplein, van 09.00 tot 12.00 uur. Hiervoor moet je je inschrijven. In de middag zijn er andere geplande activiteiten, zoals optredens van bands.

Kingdance Festival

Ook dit jaar kun je op Koningsdag los op het (betaalde) Kingdance Festival bij de Wijthmenerplas. Je geniet van onder meer Broederliefde, Emma Heesters, STUK, Nieuwe Dikke Baap en Josylvio. Er zijn deze dag drie podia: mainstage, hard area en techno area.

