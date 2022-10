Kopschopper op Koningsdag in Zwolle: ‘Pas toen ik het filmpje op Dumpert zag, kwamen de beelden terug’

Opvang voor 300 asielzoe­kers in Zwolle loopt maanden vertraging op: ‘Is meer dan veldbedje neerzetten’

De ongeveer driehonderd statushouders en kansrijke asielzoekers komen pas begin volgend jaar in een voormalig kantoorpand in de Zwolse wijk Kamperpoort te wonen. De hoop was eerst dat de eerste vluchtelingen eind dit jaar zouden arriveren, maar het COA heeft deze verwachting bijgesteld naar maart. ,,Bij deze opvang komt meer kijken dan een veldbedje neerzetten.”

6 oktober