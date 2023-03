Kraker van parkeerautomaten in Zwolle en Deventer raakt verstrikt in verlengsnoer: ‘Pipo de Clown-actie’

Van ‘pissteeg’ naar stadsoase in uitgaans­hart van Zwolle: Kapelsteeg wordt flink opgeknapt

In de 15e eeuw stonden hier de kapel van de Heilige Laurentius en een gasthuis voor zieke armen. Nu is de Kapelsteeg in Zwolle de ideale donkere plek om ‘te pissen, te kotsen en muren te bekladden’. Met de aanleg van hun groene ‘stadsoase’ hopen de bewoners op blijvende verbetering.