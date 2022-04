Kritiek uit Overijssel op nieuwe stikstofminister: ‘Ze benoemt veel zaken, maar werkt ze niet uit’

Vuurwerk­bom in Zwolle komt 'Appie' (21) duur te staan: celstraf en enorme schadever­goe­ding

De 21-jarige Abelharim W. uit Zwolle moet anderhalf jaar de cel in voor zijn aandeel in een vuurwerkaanslag in zijn woonplaats. Hij hield in september 2020 de brievenbus open, terwijl medeverdachte D. een cobra naar binnen duwde. Bewoonster Mirjam raakte zwaargewond toen het vuurwerk ontplofte.

11 april