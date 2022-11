Kunstwerk bij Windesheim én op de loopbrug over station Zwolle: Engelenpad krijgt nieuwe boost

MET VIDEO Anita (60) mag niet meer langs olifanten­paad­je bij voormalige kerk Zwolle: ‘Was in tranen’

Anita Wix (60) gebruikt al twaalf jaar een perkje en naastgelegen parkeerplaats van voormalig kerkgebouw De Hoeksteen om haar huis via de tuin te verlaten. Nadat woningcorporatie deltaWonen een stenen pad heeft aangelegd, is de eigenaar van het terrein in actie gekomen en mag ze niet meer via deze kant haar tuin in- en uitgaan. ,,Ik was in tranen toen ik het hoorde.”

14 november