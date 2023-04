Landstede Hammers kan na tien dramatische minuten in Antwerpen al inpakken: ‘Niet opgewassen tegen het fysieke geweld’

basketbalTegen de beste ploeg van de BNXT League van het moment had Landstede Hammers niets in te brengen. Giants Antwerp speelde de Zwollenaren al in het eerste kwart helemaal zoek. Onder de streep viel de schade nog mee (81-64).