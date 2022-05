Landstede Hammers weet weer wat winnen is

Het was het eerste duel in de play-offs voor de nationale titel. In een best of three gaan The Hammers en Feyenoord uitmaken wie de tegenstander wordt van ZZ Leiden. Landstede kwam moeilijk op gang, al bleef het in ieder kwart aan de goede kant van de score. Vooral Jarrid Rhodes was een plaag voor The Hammers. De forward scoorde maar liefst 30 punten. Het scheelde een slok op een borrel dat Feyenoord de lange Jeroen van der List niet kon opstellen.



Topschutter aan Zwolse zijde was forward Dragos Diculescu. Hij was goed voor 22 punten, al wilde hij van een heldenrol niets weten. ,,Ik ben blij met de overwinning, maar niet tevreden. Vooral defensief hebben we nog veel werk te doen, dus ik ook. We moeten de goede dingen meenemen naar de volgende wedstrijd en wat vandaag minder ging, verbeteren.”