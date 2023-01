Landstede Hammers wint de wedstrijd die gewonnen moest worden

Julian (20) uit Zwolle helpt patiënten de kortste wachttijd voor een behande­ling te vinden

De 20-jarige Julian Timmerman uit Zwolle wil wachttijden in de ziekenhuiszorg beter inzichtelijk maken. Hij bedacht WachttijdZorg.nl en ging er met met verzekeraars en huisartsen over in gesprek. ,,Ik vind de zelfregie van patiënten belangrijk.’’ Zes vragen aan de derdejaars student bedrijfskunde aan de universiteit van Groningen.

27 januari